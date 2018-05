Se develó quién personificará a Rodrigo en la película "El Potro"

Su mística y el recuerdo de sus canciones aún perduran, más allá que hayan pasado casi dos décadas de su desaparición física.Por eso, es lógico que haya una gran expectativa por El Potro, el film sobre la vida de Rodrigo Bueno que empezará a rodarse la próxima semana.Y, si bien había grandes nombres confirmados, como los de Florencia Peña y Jimena Barón, aún faltaba develar nada más y nada menos que el hombre que interpretará al recordado cantante cordobés.El misterio se develó finalmente en Telefe Noticias, cuando luego de una emotiva introducción apareció en escena Rodrigo (sí, justamente el mismo nombre que el artista) Romero, la joven promesa cordobesa que se pondrá en la piel del cuartetero."Éste es Rodrigo, Rodrigo Romero, se llama hasta igual que El Potro, bienvenido Rodrigo. A todos, gracias por estar acá, elencazo", lo presentó Rodolfo Barili."Es muy loco lo que me está pasando, la verdad que es de no creer, pero estoy muy feliz de que me haya tocado. La verdad que ni lo soñé, me tocó, no sé por qué, y estoy muy contento de que así sea, expresó agradecido e ilusionado, al ser consultado por Cristina Pérez respecto de qué significaba para él hacer de Rodrigo y ser tan parecido a él."Cuando lo conocí, yo voy a ser la mamá, y entré a la sala donde estaba, me impactó. No solamente su parecido, su carisma me impactó, porque Rodrigo, que va a interpretar a Rodrigo, tiene un carisma y ese brillo en los ojos que tenía Rodrigo, y además canta increíble", lo halagó Florencia Peña, quien va a interpretar a Betty Olave, la mujer que le dio la vida al Potro.

Claro que aún más emotivas resultaron las palabras de Ramiro, el hijo del cantante. "Al principio me quedé medio helado cuando lo vi, porque le vi un parecido bastante importante. No lo podía creer, pero lo que más quise averiguar cuando lo conocí a él era su forma de ser, su persona, cómo era él, cómo se expresaba, cómo iba a ser y la verdad que es un fenómeno", subrayó emocionado sobre el actor, quien resultó elegido a través de un intenso casting que tenía una única y fundamental condición: tenía que ser cordobés.