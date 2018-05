Juana Viale habló de las terribles críticas por su actuación en serie televisiva

Este año se estrenó Edha, la primera serie de Netflix producida en Argentina, que tuvo a Juana Viale como protagonista, papel por el que recibió varias críticas. Para la actriz, quienes la fustigaron con duros cuestionamientos es porque "vieron entre dos y tres capítulos"."Creo que las personas que hablaron tremendamente mal, son las que no vieron todos los capítulos, o solo vieron el primero. A mí me llegaron muy buenas críticas por los que entendieron el personaje", aseguró Juana sobre su papel como una diseñadora de moda.Y continuó: "Los que la criticaron, hablaron de una Edha muy fría, muy poco expresiva". A su criterio,"las malas críticas son muy positivas, porque hablan de un resultado de los tres primeros capítulos, personas que no vieron la serie entera"."Hay algunas cosas que ni me llegan porque me cuido de la gente que quiere hacer daño. La crítica sobre el trabajo la escucho, la recibo y la entiendo también, porque siempre hay cosas para mejorar", dijo la actriz.Sobre su papel, Juana se defendió y acentuó: "Como sé lo que hice, lo que no hice, lo que es criticable, también entiendo la cizaña, el criticar por criticar, querer destrozar a alguien que hasta a veces da más rating".