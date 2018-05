Flavio respondió críticas por viaje sin Dionisio tras la muerte de su perro

Feliz día mis amores ??? Una publicación compartida de Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el 29 Abr, 2018 a las 11:27 PDT

El bailarín tuvo que volver de apuro desde Miami a la Argentina semanas atrás para despedir a su mascota luego de tomar la dura decisión de sacrificarlo por una larga enfermedad.Cuando la noticia salió a la luz comenzaron a lloverle las críticas y ahora él respondió a Ciudad Magazine con total serenidad: "No me importa nada de lo que digan porque mi hijo estaba con mis hermanas que son mi familia".Y luego explicó lo sucedido: "Siempre digo que hay que dudar de las personas que no aman a los animales. Ellos me han demostrado que son seres superiores, y ¡¿cómo no iba a volver cuando mi hijo perruno se estaba muriendo?! Venía muy mal y yo tuve que decidir que lo sacrificaran, fue terrible".Y luego remató: "Es como un hijo que se fue y lo sigo llorando, por más que la gente me diga que se fue para que venga Dionisio me rompe el corazón. Lo volvería a hacer una y mil veces".