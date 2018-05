Sol Pérez confesó su verdadero estado civil

-¿Algún novio?-A todos los hombres que conocí últimamente los contacté por Instagram. Ojo que las redes también me arruinaron varias relaciones, porque soy muy celosa: si veo que le pone un "Me Gusta" a alguien, enseguida lo cuestiono.-¿Así te conociste con el defensor de Boca, Lisandro Magallán?-Sólo te voy a decir que no estoy con él. Muchos hasta me acusan en las redes cuando juega mal, pero no me puedo hacer cargo de eso, porque él no tiene nada que ver conmigo. Reconozco que todo el tiempo me llegan mensajes de jugadores de todos los equipos, pero no contesto ni uno, salvo que los conozca personalmente. ¡No me gustaría que me filtren alguna conversación! Si bien mi vida se parece mucho a la de un futbolista, porque entreno todos los días, no tomo alcohol, no salgo a bailar ni me gusta mostrar mi vida privada y trabajo todos los fines de semana. No quiero otro jugador de fútbol en mi vida (y tampoco diré con quién estuve antes): son muy piratas y mujeriegos.-Entonces, ¿cómo sería tu hombre ideal?-No tengo el perfil de un hombre que me guste. Sí puedo decirte que. No quiero decir nada, para no exponerlo y para que nadie opine de mi vida privada.-Cuando Pampita tuvo la crisis con Pico Mónaco, se te acusó de ser la tercera en discordia.-Fue un rumor sin sustento. A mí me costó mucho que no me tilden de "roba-hombres". Con Pico nunca nos cruzamos ni un "like" en las redes, ni nos escribimos por Instagram. Aparte, jamás me metería con un hombre casado.-Lo cierto es que terminaste siendo panelista de Pampita.-Sí, y me encanta. Ella me hace sentir muy bien. Me sorprendió cuando me convocaron, pero acepté enseguida. Antes del programa entro en las redes sociales y le pido ayuda a la gente de experiencia en el medio, para que me cuente cómo es el invitado que se viene.-¿Te costó ser aceptada en el grupo de amigas de Pampita: Angie Balbiani y Barbie Simons?-La verdad es que, aunque vengo de otra realidad social, nunca me hicieron sentir incómoda. Y suma que los integrantes del panel tengamos diferentes realidades sociales. Eso permite escuchar una interesante variedad de opiniones.