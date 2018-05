En bikini, Isabel Macedo mostró su panza de ocho meses de embarazo

??Llenándonos de energía ?? Una publicación compartida de Isabel Macedo (@isabelmacedophoto) el 3 May, 2018 a las 6:58 PDT

Una publicación compartida de Isabel Macedo (@isabelmacedophoto) el 2 Abr, 2018 a las 7:08 PDT

Mis bebes ?? Una publicación compartida de Isabel Macedo (@isabelmacedophoto) el 25 Mar, 2018 a las 3:40 PDT

A pocos días de la llegada de su primera hija -cuyo nombre aún no ha sido revelado-, Isabel Macedo lució su panzota de 8 meses en bikini en Instagram. "Llenándonos de energía", escribió la actriz junto a la tierna postal en la que se aprecia la magnitud de su vientre.Instalada en Salta junto a su marido, el gobernador Juan Manuel Urtubey, la ex de Facundo Arana disfruta del calor norteño mientras espera con ansiedad el gran día del nacimiento. Lejos de la pantalla chica y del teatro, la actriz está enfocada en cuidar todos los detalles para que su beba esté bien.La alegría y el bienestar que le brindan su marido y el entorno natural en el que vive, hace de su dulce espera algo relajado y pacífico que queda plasmado en las fotos que la actriz su be a diario a la red social, publica Paparazzi.