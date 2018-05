El "Pato" Fontanet vuelve a los escenarios el 14 de junio

El cantante Patricio "Pato" Fontanet retornará a los escenarios con cinco actuaciones en Córdoba a partir del 14 de junio próximo al frente de su banda Don Osvaldo, tras haber recuperado la libertad luego de cumplir buena parte de su condena por la tragedia de Cromañón.



Según confirmó la banda en su cuenta de Twitter, las fechas para las presentaciones en la provincia de Córdoba son el 14, 16, 17, 19 y 21 de junio.



"Nadamos con valentía contra corrientes perversas que intentaron e intentan sin descanso adoctrinar razones. Seguiremos adelante con la convicción de liberar a la verdad de los tentáculos siniestros del poder. NOS VEMOS EL 14, 16, 17, 19 y 21 DE JUNIO. Próximamente toda la info", publicó la banda en la red social.



También el productor musical José Palazzo confirmó la vuelta a los escenarios de la banda y dijo que el recital del 14 de junio será el primero de "varios conciertos" que la banda va a realizar en distintas provincias.



En sentido, el productor ya tendría confirmadas presentaciones en Tucumán, Jujuy y San Luis, según trascendió.



En declaraciones a Cadena 3, Palazzo expresó: "Es una buena noticia la liberación y que pueda volver a tocar. Estamos muy contentos".



Además, el productor comentó que la elección de la capital provincial para el primer recital fue una decisión de la banda.



"Una de las cosas que hablábamos era que cuando saliera de la cárcel tenía para tocar y eso formó parte de su tratamiento en la cárcel", agregó Palazzo.



Si bien no se confirmó el lugar de los recitales, todo indica que los shows se realizarán en la Plaza de la Música, en la ciudad de Córdoba, donde Fontanet había tocado las últimas veces antes de estar preso.



Don Osvaldo, la segunda banda formada por Fontanet tras el final de Callejeros, editó su hasta el momento único disco, llamado "Casi Justicia Social", a fines del 2015, pocos meses antes de que el cantante fuera encarcelado nuevamente para cumplir su sentencia.



Este miércoles el músico abandonó el penal de Ezeiza en el que se encontraba detenido tras ser condenado a la pena de siete años de prisión por el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004.



El ex líder de la banda Callejeros fue liberado por orden del Juzgado de Ejecución Penal N° 1, que le concedió la libertad condicional luego de que le redujeran la pena tras realizar una serie de cursos dentro de la cárcel.



El 6 de abril de 2016, el músico, que se encontraba en libertad, se entregó a la Justicia luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los recursos extraordinarios que habían presentado los 11 condenados por la tragedia para que el máximo tribunal revisara los fallos en su contra.



De los seis integrantes de la banda ahora sólo continuará preso el ex baterista Eduardo Vázquez, quien fue condenado a seis años por la causa de Cromañón, pero también a prisión perpetua por asesinar a su esposa, Wanda Taddei, en el año 2010.