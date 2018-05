"Es un sueño que tenía hace mucho", dijo la entrerriana Miss Mundo Argentina

Espectáculos Una entrerriana fue elegida Miss Mundo Argentina

Hace pocos días, la Miss Mundo Entre Ríos, la uruguayense Victoria Soto, fue coronada como Miss Mundo Argentina y nos representará a fin de año en China como nuestra belleza nacional."Estoy muy feliz, recién ayer (por el martes) me cayó la ficha de todo, anduve con fiebre, con medicamentos, pero feliz", dijo Victoria Soto y agregó que "es un sueño que tenía hace mucho tiempo, uno por ahí lo ve lejano porque la competencia en Buenos Aires este año fue muy fuerte, tenían una preparación impecable. Yo me sentía en desventaja porque hace muy poco que fui coronada Miss Mundo Entre Ríos, me la pasé bien, lo disfruté, compartí mucho con todas las chicas y me llevo amistades de toda la provincia", indicó aSobre su vida, Victoria contó que "el año pasado me recibí de productora asesora de seguros, y ahora, estoy trabajando en la Municipalidad de Concepción del Uruguay y por la tarde, en la oficina de mi papá como productora de seguros. Me gusta mucho estudiar, cada vez que puedo, me capacito. También estudié locución y periodismo".