La tierna y sensual producción de fotos de Ailén Bechara a poco de ser mamá

A poco de convertirse en madre, Ailén Bechara posó para el sitio Ciudad.com. Esta vez, su pancita fue la gran protagonista: "Me encanta que ahora salió con todo la panza. Antes, la gente me preguntaba por qué no tenía tanta panza y yo les decía '¡no puedo sacarla para afuera!'. Ahora la estoy re disfrutando".-¿Cómo es la conexión con la panza y Francisco?-Le pongo música, le hablo todo el tiempo. A veces voy en el auto hablándole y la gente que me ve debe pensar que estoy loca.-¿Tenés ganas de tener un parto natural?-Sí, obvio, y si hay alguna complicación, voy a cesárea.-¿Tenías alguna preferencia sobre el sexo del bebé?-Me daba lo mismo el sexo, pero siempre presentí que era un nene. Y, obviamente, en algún momento de la vida quiero ir por la nena. Estoy chocha con Fran, le hablo todo el tiempo. Me encantaría tener la parejita.-¿Te imaginás cómo va a ser el parto?-No, que sea lo que Dios quiera. Estoy muy tranquila, en mi familia ha habido partos hermosos. Sé que va a estar todo bien. Lo que me da un poco de temor es pensar que una tiene que dejar todo en el parto.-Cuando estabas de cuatro meses murió tu papá, ¿cómo fue transitar esa instancia tan triste durante el embarazo?-Fue muy difícil, porque mi mamá y mi hermano me contaban lo grave que estaba, me decían que tenía que estar allá (su familia vive en Darregueira, un pueblo que limita con La Pampa) acompañándolo y yo justo estaba trabajando en Los Ángeles de la Mañana. La verdad es que hice malabares para poder estar allá y desde la producción me re bancaron, me dijeron que me tomara todos los días que necesitara.-Te tocó vivir un momento tan doloroso justo en el más feliz de tu vida?-Sí. Fue difícil porque estaba híper sensible y me decían por teléfono 'Ailén, tu papá se está muriendo'. Fue bastante duro. Él venía luchando con la enfermedad hace un año y medio, y durante ese tiempo uno se va preparando. Además, yo hablaba con los médicos y sabía el panorama.-Volviendo a la inminente llegada de Francisco, ¿siempre tuviste ganas de ser mamá?-No, la verdad es que mi vida iba por otro lado. Pero cuando conocí a Agustín cambió mi forma de ver las cosas. Me mudé con él, probamos la convivencia y llegó el embarazo, que nos llenó de felicidad.-¿El click en tus ganas entonces fue conocerlo a él?-Sí, totalmente. Fue todo muy rápido y cuando empezamos a salir, me dijo "vos vas a ser la mamá de mis hijos". Fue muy fuerte y yo ahí empecé a "abrir el paraguas", me imaginé que podía llegar en cualquier momento y nos enteramos que estaba embarazada a un año y pico de empezar a salir.-¿Qué tiene Agustín que despertó tus ganas de ser madre?-Lo primero fue la convivencia, porque cuando lo decidimos fue dejar en claro que los dos queríamos lo mismo. Después, más allá de que yo estaba muy enamorada, me cerró todo de él: me encanta su familia, él es re familiero, tenemos los mismos gustos y tiramos para el mismo lado.-Él viaja mucho al ser representante de futbolistas, ¿cómo vivís este momento con él lejos?-La verdad es que tuve un hormonazo muy fuerte con el embarazo. En el primer trimestre la pasé mal con las migrañas y náuseas, y él justo estuvo mucho tiempo afuera. Es su trabajo, yo estoy acostumbrada y cuando él no estaba, me refugiaba mucho en mi familia y amigas.-¿Y cuando nazca Francisco, cómo van a hacer, se va a tomar unos días?-Sí, obvio, está todo hablado. Francisquito va a nacer justo a mitad del Mundial, ¡ni más ni menos! (risas).-¿Ya arreglaron que va a estar en la Argentina para el parto?-Sí. Él iba a ir al Mundial pero ya no. Le explicó a todo el mundo que no puede ir porque va a nacer su hijo. Obviamente quiere estar conmigo en ese momento.-Más allá de lo emocional, ¿cómo te sentís físicamente?-Los días de humedad y calor son tremendos, prendo el aire acondicionado porque no puedo más. Siento mucho el calor y que estoy por explotar.-¿Seguís ejercitándote?-Ahora ya me tiré un poco a vaga, camino muy despacito, a veces me duele? ¡es complicado!-¿Te preocupa el tema del posparto y el cuerpo?-No me saca el sueño pero quiero volver a estar bien por una cuestión de sentirse bien una pero también porque yo trabajo como modelo.-¿Cómo te imaginás como mamá?-Me veo más allá de dándole la teta y acunándolo. Es un bebé al que voy a educar y quiero que sea buena persona. . . ¡Son tantas cosas! Estoy con muchísimas ganas y me veo bien. ¡Hasta estoy aprendiendo a cocinar porque no tengo ni idea! Me puse en el rol de mamá a full y le quiero dedicar todo mi tiempo a mi hijo.