La foto hot de Florencia Peña dedicada a los "odiadores seriales"

Hay odiadores seriales a punto caramelo para explotar de ira por las cosas que escribo en Twitter. Desesperados e indignados los leo chichis ? Tranquilícense! No vaya a ser cosa que se vuelvan hipertensos. Acá les dejo una foto en culo, que al indignado lo enloquece grave ??? pic.twitter.com/WUKCh9atOO — Florencia Peña (@Flor_de_P) 2 de mayo de 2018

A los 43 años, Florencia Peña es parece estar bien dispuesta a mostrar su cuerpo a poco de haber sido mamá. En las redes sociales se convive con un montón de gente que muchas veces nos escribe lo que no se desea leer, pero la actriz fue a fondo y redobló la apuesta, con una foto semi desnuda y un texto bien claro dedicado a sus "haters"."Hay odiadores seriales a punto caramelo para explotar de ira por las cosas que escribo en Twitter. Desesperados e indignados los leo, chichis. ¡Tranquilícense! No vaya a ser cosa que se vuelvan hipertensos. Acá les dejo una foto en c. . . , que al indignado lo enloquece grave", escribió en su Twitter.