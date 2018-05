Tragedia de Cromañón: Liberaron a Patricio Fontanet

El ex líder del grupo Callejeros Patricio Fontanet fue liberado por la Justicia y esta tarde dejó el penal de Ezeiza donde estaba preso. La liberación del músico se concretó luego de la orden del juez José Pérez Arias.



En principio, la salida de Fontanet de la cárcel está relacionada con que el Tribunal de Ejecución Penal que está a cargo de su sentencia, redujo la pena, por lo que quedó en condiciones de pedir la libertad condicional. El cantante fue beneficiado con la reducción de pena luego de que hiciera una serie de cursos dentro de prisión.



Fontanet había sido condenado a siete años de prisión por el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón durante un recital de Callejeros, que dejó un saldo de 194 víctimas fatales y numerosos heridos.



El 6 de abril de 2016, Fontanet, que se encontraba en libertad, se entregó a la Justicia y fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los recursos extraordinarios que habían presentado los 11 condenados para que el máximo tribunal revisara los fallos en su contra.



Según trascendió, Fontanet tiene previsto retomar en lo inmediato su actividad musical nuevamente al frente de su banda Don Osvaldo, con la que había grabado un disco que fue publicado meses antes de que una decisión judicial lo obligara a cumplir su condena en la cárcel.



En ese sentido, trascendió que el productor cordobés José Palazzo, responsable del Cosquín Rock y numerosas realizaciones artísticas, ya tiene diagramada una especie de gira de regreso para la banda.



Esa gira, que ya tendría varias actuaciones confirmadas hasta fin de año y que sólo dependía de la fecha de salida de Fontanet, en principio estaría centralizada en plazas de Córdoba y el norte del país. No obstante, por el momento Fontanet no tendría intenciones de presentarse en Buenos Aires ni sus alrededores.



De los seis integrantes de la banda sólo continuaban presos, Fontanet, y el ex baterista Eduardo Vázquez, que fue condenado a seis años de prisión por la causa de Cromañón, pero también recibió una pena de cadena perpetua por asesinar a su esposa, Wanda Taddei, en el año 2010.



Los cuatro ex integrantes de la banda que ya salieron de la cárcel son los guitarristas Maximiliano Djerfy y Elio Delgado, el saxofonista Juan Carbone, y el bajista Christian Torrejón, quienes habían sido condenados a cinco años de prisión.



Djerfy fue el primero en dejar la cárcel al obtener el beneficio de la prisión domiciliaria y cumplir su condena en su casa.



Carbone también obtuvo el mismo beneficio que Djerfy en marzo de 2017, mientras que Delgado salió de la cárcel con libertad condicional, tras cumplir la mitad de la condena. Torrejón también dejó el penal de Ezeiza, pero con la diferencia que quedó libre en la causa.