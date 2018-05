Alessandra Rampolla, la sexóloga "enamoradiza" que posa cada vez con menos ropa

La sexóloga Alessandra Rampolla (44) es una de las mujeres más conocidas en Latinoamérica. Y en estos días inicia una gira por distintas ciudades del continente para presentar su nuevo show teatral, Alessandra te lo cuenta todo. "En estos 13 años cambió muchísimo la sexualidad en América Latina. En el teatro traemos todos esos conceptos a la actualidad", cuenta a la revista Paparazzi.-¿Qué cosas cambiaron en este tiempo?-Es toda una generación nueva, con los millennials hay cosas del pasado que quedaron fuera de tiempo, temas que se empezaron a tocar. Y a pesar de que la gente me sigue haciendo las preguntas de siempre, aparecen cosas nuevas.-¿Y cuáles son esas preguntas?-Todavía predominan las preguntas clásicas, pero en los últimos meses aparecieron otras. Eso me entusiasma. Por ejemplo, muchos hombres cuestionándose su comportamiento a la hora de la seducción. Eso es súper importante. Porque está bueno que la mujer haga oír su voz, que es el movimiento llamado "No es no", pero eso tiene que llegar con una reflexión de la otra parte. Es muy bueno que el hombre quiera saber en qué está fallando. Pero también es cierto que todavía lo que impera es la pregunta clásica, sobre el tamaño del pene ?risas-. Lo importante es no perder lo clásico, pero saberlo integrar a la actualidad.-¿Alguna vez sufriste un acoso?-¡Pero por supuesto! Yo no conozco ninguna mujer que alguna vez en la vida mínimamente no se haya sentido incómoda con algún comentario. Siempre hay un cuento, o una historia de la infancia, todas lo tenemos. Y eso es terrible. Una mujer adolescente sale a la calle con el miedo a que la asalten, pero también a que la violen o la acosen.-¿Tenés alguna postura sobre la despenalización del aborto?-Totalmente a favor. Me parece importantísimo que las mujeres tengamos potestad sobre lo que hacemos con nuestro cuerpo. Si queremos ser o no mamás, con total libertad, eligiendo qué queremos o no vivir, tal como lo puede hacer el hombre. Me parece que ni siquiera debería ser discutido. En Puerto Rico, como en Estados Unidos, es legal. Nadie obliga a nadie a abortar, pero el que tiene una experiencia o mentalidad distinta está en su derecho de elegir o no si quiere tenerlo. Esa decisión hay que dársela a la mujer, como género. No puede ser una decisión tomada por hombres.-Hace dos años te separaste, ¿extrañás la vida en pareja?-Me gusta estar de novia, soy enamoradiza. Pero he descubierto cosas muy lindas desde que estoy sola. Es una etapa linda para conocerme a mí, me ha venido muy bien y me siento feliz.-¿Estar en pareja se ha convertido en un mandato?-Es que lo era. Esos mandatos, como ser madre a determinada edad, son parte del pasado. ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad? ¡Hay tanta variedad en la vida humana para experimentar! Antes se hablaba mal de ellas, se les decía solteronas, pero por suerte evolucionamos.-¿Y en qué quedó tu idea de ser madre?-No es algo pendiente ni dejado atrás. Hoy floto, fluyo y dejo que la vida suceda. Son destrezas que he adquirido con los años. La maternidad siempre se me presentó como algo lindo de vivir, yo soy muy tía, estoy llena de ahijados, me encantan los niños? Y, a la vez, en mi vida elegí un montón de cosas que hacen que ese rol no sea el más cómodo. Cosas que elegiría mil veces otra vez porque me han dado experiencias maravillosas. Mi carrera es una absoluta bendición. Si me toca vivirlo, bienvenido.-¿Pensaste en adoptar o alquilar un vientre?-¡En algún momento lo he pensado todo! Pero aprendí a relajarme y entender que son opciones que pueden pasar. Los giros de mi vida se han dado porque algo me suena en ese momento. Si un día se me da por irme a la China, me iré a la China. O congelar óvulos, lo que sea. Pero no lo vivo como una meta, como algo que tiene que darse sí o sí.