Repulsiva confesión de Felipe Pettinato a pocos meses de ser padre

El deseo de convertirse en padres les surgió hace un año a Felipe Pettinato (24) y Sofía Colasante (22), y la cigüeña correspondió las cartas enviadas a París. En pareja hace cinco años, el imitador de Michael Jackson y su pareja están cursando el cuarto mes y medio de embarazo, y tienen fecha prevista de parto para el 11 de septiembre.En ese lapso, Felipe admitió que tienen que iniciar la convivencia: "Desde el año pasado empezamos a desear un hijo, pero primero queríamos independizarnos. Porque Sofía vive con su papá y yo con Cecilia, mi mamá, en un una propiedad de mi hermana Tamara. Ahora estamos tratando de focalizarnos en tener nuestro propio hogar".En una nota con la revista, el hijo de Roberto Pettinato (62) reveló que la primera en enterarse fue Tamara, y además contó cómo le comunicó la noticia a su padre: "Le hicimos una videollamada porque estaba de gira. Se sorprendió y dijo que él se iba a ocupar de que el bebé tenga enfermera y niñera".A esta altura de la gestación, el sexo de la criatura todavía es un misterio, aunque los médicos les aclararon que hay más posibilidades de que sea una nena. En parte por eso, el hijo del exsaxofonista de Sumo y su pareja no definieron el nombre que le pondrán a su primogénito.En cuanto a la manutención, Sofía Colasante aseguró: "Yo estoy empezando un emprendimiento de pastelería, porque todos están preocupados de qué y cómo vamos a vivir". Felipe, por su parte, enfatizó: "Yo voy a estar un poco ausente, porque tengo que ganar plata para que a mi hijo no le falte nada. Si el bebé llora mucho durante el día, tendré que usar tapones para los oídos... Pero a la noche me voy a encargar de cuidarlo, porque sufro de insomnio".Al final, Felipe Pettinato confesó: "Voy a presenciar el parto, aunque tengo miedo de no resistir. Lo que sé es que si vamos a poner música de Michael Jackson... Y después me voy a comer la placenta, porque es muy nutritiva".