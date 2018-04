Escuchá la versión en cumbia de "Bella Ciao", la canción de "La Casa de Papel"

Que la serie españolaes un éxito en la Argentina no es ninguna novedad. Desde que se publicó la primera temporada, la producción de Netflix sobre un asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España cosechó tantas reproducciones que incluso alcanzó el ranking de las series más vistas en América Latina.Lo cierto es que además de disfrutar de la trama y las actuaciones de sus protagonistas, los espectadores empezaron a encariñarse con una de las canciones que suenan cuando el grupo de asaltantes logra cumplir un objetivo: Bella Ciao, el más conocido canto partisano italiano de los grupos resistentes contra el fascismo, sobre todo los de la zona en torno a Bolonia.Y como acá es común "argentinizar" todo, un grupo de cumbia villera hizo su propia versión del tema y fue furor en las redes sociales. Tal fue la aceptación que el cover ya suena en los boliches del país.¡Escuchalo!

Muy entusiasmado con el tema (lo calificó de excelente), fue el propio Marcelo Tinelli quien presentó en su cuenta de Twitter a los músicos, quienes para el video usaron buzos con capuchas a falta de mamelucos rojos. Pero también las máscaras de Dalí, como corresponde.Y no, no se trata de los Pibes Chorros (lo que hubiera sido un homenaje redondo para la banda de atracadores encabezada por El Profesor). Y no... no a todos les gustó esta versión de Adiós, bella (tal su nombre en español), tocada con dos teclados y un bajo. "Malísimo", tuiteó Moria Casán, recibiendo de su propia medicina por parte de otro seguidor de Tinelli: "El decorado se calla...", la chicaneó un joven.