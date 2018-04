Ex conductora de ciclos infantiles reveló una historia con Maradona

Cecilia Carrizo, conocida como "Caramelito" revivió recuerdos de cuando trabajaba con Nicolás Repetto y confesó lo que le ocurrió con Diego Maradona. "Era el cumpleaños de Dalma y yo trabajaba en el programa de Nico. Nos invitaron a algunos de la tribuna al cumpleaños, fuimos con una cámara como para hacer una nota y después de eso él me llamó por teléfono para invitarme a salir", aseguró Caramelito en el programa "Peatonal" de Crónica HD, que conduce Diego Moranzoni."Fue un horror. Una semana después vino Claudia Villafañe a Telefe con una foto de la nena abrazada conmigo y ella había puesto "te quiero"- pronunció la ex conductora-. Fue en el 96, me llamó al celular directamente él y por supuesto que le dije que no". También sostuvo que le habló otra persona del entorno de Diego y le dijo: "¿Cómo le vas a decir que no?, a él nunca se le dice que no"."Yo nunca lo conté, pero me parece un horror", confesó Caramelito.Por último opinó que: "Claudia soportó todo por Maradona. Parece que todo se le perdona porque jugaba bien al fútbol". Y agregó convencida: "Es una buena mujer".