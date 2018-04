Florencia de la V: "Perdí a mi madre por un aborto clandestino"

Luego del fuerte cruce que mantuvo con Toti Pasman en Los Ángeles de la Mañana mientras exponían sus opiniones sobre el aborto, Florencia de la V reveló que su madre murió por un aborto clandestino cuando ella tenía 2 años.



Toti Pasman protagonizó, junto a otros famosos de distintas áreas, un video para expresarse en contra de la despenalización del aborto.



Este jueves, el periodista estuvo como invitado a LAM y tuvo un fuerte cruce con Flor de la V. "Toda vida tiene el mismo valor", planteó el periodista. Rápidamente, la productora y panelista lo cruzó: "La discusión de los que piensan distintos no pueden ver más allá de sus propios ojos? Hay una problemática social, mujeres que llegan desde los 15 años con dos, tres o cuatro hijos, quedan solas, abandonadas por el estado y no pueden darle de comer a sus hijos. ¿Dónde termina? En un centro clandestino y, con suerte, sale viva? Porque la mayoría mueren y quedan cinco chicos sin madre? Hablan de vida de vida y nadie piensa en esa pobre mujer."



Más tarde, en su programa "Flor de tarde" por Magazine, De la V volvió a tocar el tema. "Me dispara cuando se habla desde el desconocimiento, cuando no se piensa en los demás, cuando no se piensa en el prójimo, cuando no se tiene compasión", arrancó diciendo. "Muchas mujeres terminan muertas y nadie piensa en eso", siguió.



"Debatamos con fundamentos", pidió luego. "Hasta que no se solucione el problema tremendo que tiene nuestro país con la educación sexual, de crear conciencia en cuanto a lo médico, a la educación, de información integral para que este país avance, tenemos que pensar en las mujeres estamos perdiendo. Entonces, no podemos perder más tiempo. El momento es ahora", expuso mirando a cámara.



"Yo viví esta realidad muy de cerca, más de lo que ustedes creen. Sé de lo que estoy hablando. Es muy profundo, estamos hablando de mujeres, de familias que se pierden", dijo con la voz cortada.



"No creo que ninguna mujer lo desee (el aborto). Se llega porque no se tiene posibilidad. Si a mí me tocara vivir una situación semejante podría llevar adelante la situación gracias a mi estabilidad. Pero hay muchas mujeres que vienen del interior y que no tienen esa posibilidad, que no tienen familia y apoyo. Están solas", dijo entre lágrimas.



"Este tema a mí me sensibiliza muchísimo. Yo la verdad que no quería hablar, no quería decir nada. Pero me siento en la obligación de decirlo, porque siento que esto se tiene que terminar", aseguró.



Segundos después, totalmente quebrada, dijo: "Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino. Y toda mi vida la necesité y nadie pensó en mí. El Estado no pensó en mi, los políticos no pensaron en mi y en muchos chicos más. Por eso es hora de decir basta".

"Por eso, yo le pido al Estado y a los políticos aborto seguro, legal y gratuito para todas las mujeres. Para Sabrina Báez, que fue mi madre, que no tuvo esa posibilidad, porque no pudo elegir", concluyó pidiendo un corte.

