La familia de Avicii dice que "no podía más. Quería encontrar la paz"

La familia del DJ superestrella Avicii, fallecido a los 28 años la semana pasada, "quería paz", y "no podía más", dijo su familia en una carta abierta el jueves.El músico, cuyo nombre real era Tim Bergling, fue hallado muerto el 20 de abril en Mascate, Omán, donde llevaba unos días de vacaciones con sus amigos."Realmente luchaba con pensamientos sobre el significado (de las cosas), la vida, la felicidad", escribió su familia en una carta, a la que tuvo acceso la AFP."No podía más. Quería encontrar la paz", agregaron.Una portavoz del artista se negó a confirmar si se había suicidado.Una fuente policial de Omán dijo el sábado a la AFP que no había sospechas de alguna acción criminal en el fallecimiento del DJ sueco. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, dijo que se habían llevado a cabo dos autopsias en las que confirmaron "que no existe pista criminal en su deceso".Igual que otros músicos que murieron años antes, Avicii parecía destinado a ser también recordado con un aura trágica. El artista se retiró del escenario en 2016 cuando ya sufría problemas de salud, incluida una pancreatitis aguda, desatada en parte por el exceso de alcohol."Tim no estaba hecho para la máquina de la industria en la cual se encontró involucrado. Era un hombre sensible que adoraba a sus fanáticos pero que evitaba los proyectores", indicó su familia.En 2016 sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro con tan solo 26 años y admitiendo que quería apartarse del ritmo de vida frenético al que lo llevó el mundo de la música electrónica."Cuando dejó las giras, quería encontrar un equilibrio en su vida para ser feliz y ser capaz de hacer lo que más amaba, la música", destacaron sus familiares.Avicii definió en 2011 la nueva era de la EDM en la radio con "Levels", un tema que se metió en la lista de los 10 más escuchados en Europa, con la voz sampleada de Etta James.Pero quizá su momento de mayor influencia llegó en 2013 cuando sacó su mayor hit, "Wake Me Up"."Nuestro querido Tim era un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales", describió su familia. "Un perfeccionista eternamente insatisfecho que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo condujo a un gran (estado de) estrés". AFP-NA