Sacerdote participa de programa televisivo que busca al mejor pastelero

El sacerdote Fabián Fusca, de la diócesis de San Justo, participa de un programa de televisión que busca al "mejor pastelero amateur" del país y aprovecha para evangelizar."La pastelería es dar amor", aseguró al afirmar que, en caso de ganar, destinará el premio para la construcción de unas obras necesarias en la escuela parroquial para que los chicos puedan jugar.El presbítero Fusca es párroco de San Alberto Magno, de Isidro Casanova (San Justo), y también participante de "Bake Off Argentina", el programa televisivo que se emite los domingos a las 22:30 en Telefé en búsqueda "del mejor pastelero amateur" del país."Que yo participe en el programa fue algo cómico y de Dios", explicó el sacerdote a la agencia Aica al narrar que "estaba de vacaciones unos días en la costa con mi familia y llovía, por lo que prendimos la televisión. Ahí vimos lo del casting y me insistían en que me anotara"."Bake Off Argentina" es conducido por Paula Chávez y el jurado está compuesto por los chefs Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis.