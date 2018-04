Rubia habló de su romance con Del Potro y un destacado futbolista de River

LOVE ? @vivgafas Una publicación compartida de Stephanie Demner (@stephaniedemner) el 25 Abr, 2018 a las 9:21 PDT

Próxima parada... Una publicación compartida de Stephanie Demner (@stephaniedemner) el 22 Abr, 2018 a las 2:09 PDT

Last night @vickylsmakeup ?? Una publicación compartida de Stephanie Demner (@stephaniedemner) el 17 Abr, 2018 a las 7:49 PDT

Stephanie Demner es una de las nuevas estrellas de Instagram: la modelo ostenta 691 mil seguidores en la red social y uno de los cuerpos más esculturales de Argentina. Además, ha tenido relaciones amorosas con varios famosos: Juan Martín Del Potro, Rodrigo Mora y el último conocido, el comediante Grego Rossello.En una charla con El Show Del Espectáculo, ciclo radial conducido por Ulises Jaitt, la modelo brindó detalles de sus amores pasados: "que no estuvieron buenos y yo era muy chica. Por ejemplo el de la Pombo, ¿cómo olvidarlo? Hubo muchas idas y vueltas con él, no fue una de mis mejores relaciones. No hablé más con él ".Luego respondió una divertida pregunta: "Si fuese hombre me hubiese gustado ser más Roger Federer antes que Delpo".Por otra parte, recordó su noviazgo más reciente con el humorista: "La relación con Grego tuvo connotaciones positivas y negativas, como todas las parejas, aunque más que negativas yo diría que fueron aprendizajes. Fue una relación mucho más sana y la que más disfruté".. De todas mis relaciones me quedan los lindos recuerdos. Son aprendizajes para no repetir futuros errores. Hoy te digo que no volvería con mis ex parejas, Grego Rosello, Mora y Juan Marín del Potro. Fueron relaciones duras en muchos aspectos, intensas; por algo las cosas se terminan y pasan", explicó.