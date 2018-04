Mostró su figura un mes después de dar a luz: "No me hice cirugías estéticas"

Hace un mes, Mariana de Melo agrandó la familia. Lupe, se unió al clan que conforma junto a su primogénita, Zoe, y su pareja. Emocionada, compartió tres fotos. En la primera, se la puede ver luciendo su panza, en la segunda, con la niña en brazos y, en la tercera, sola. Rápidamente, la criticaron y la acusaron de haberse sometido a cirugías estéticas, debido a su delgadez.Ante las críticas que recibió, Mariana se sintió angustiada. Lejos de confrontar, compartió a través de su cuenta de Instagram otra imagen con un objetivo claro: demostrar que no apostó al bisturí. Además, dio una respetuosa explicación."Después de leer tantos comentarios de la foto que subí, decidí escribir. Subo esta foto para que vean que no me hice ninguna cirugía estética. A 5 horas de tener a mi hija, ya estaba bien y caminando. Simplemente, tengo la herida de la cesárea. Se me fue muy rápido la panza. Debe ser porque siempre hice gimnasia, Además, no engordé mucho: 12 kg. Estuve y estoy bien alimentada por un nutricionista (aclaro que ni embarazada y ni ahora estoy haciendo ejercicios) estoy cuidada por mis médicos, que me controlan con todo tipo de estudios. Sinceramente, lo que menos me importa ahora es la estética y más viviendo este lindo y tan importante momento de traer un hijo al mundo. Que tanto deseé ser madre, que gracias a Dios lo pude lograr", expresó Mariana.Y explicó por qué había subido la imagen anterior: "Disfruté mi embarazo y estoy disfrutando y cuidando a nuestra hijita que tanto nos necesita. La foto que subí con la panza, bebé y sola, la subí porque me gustaron las 3 etapas, no para dar un mensaje, burlarme o hacer sentir mal a alguien. Pido disculpas si ofendí o lastimé con mi foto, nunca fue mi intención".