¿Una infidelidad de Cinthia Fernández precipitó su divorcio?

El matrimonio entre Cinthia Fernández y Matías Defederico llegó a su fin de hecho a principios de febrero, y desde entonces ambos intercambiaron palitos mediáticos y se especuló muchísimo respecto de los motivos de la ruptura. Cuando parecía que el conflicto se había atenuado, surgió una versión de romance entre la bailarina y Tomás Wurch, un compañero de Mahatma, que dataría desde la temporada teatral de Carlos Paz.Ante esta situación, Cinthia expresó su sorpresa cuando una periodista de Los Ángeles de la Mañana le preguntó por una: "No lo puedo creer. Juro que no lo puedo creer. Menos de Tomás. De hecho, creo que estaba en pareja con Soledad Bayona (N del R: exbailarina de ShowMatch)". Como la diosa dejaba escapar una risita, la cronista indagó respecto de la razón de su carcajada: "Cero. Tengo recontra buena relación. De mi parte, no sé de dónde lo sacaron.La verdad es que no, no me pasó".Luego, desplegó un argumento para ratificar su respuesta: "Hubiera salido en todos lados. Terminaba la obra y me iba a mi casa. Las veces que salíamos, estábamos en eventos con Flavio y eran cosas a las que teníamos que ir como grupo, y yo vivía en un lugar súper alejado". Y agregó: "Mantengo buena relación con un montón de mis compañeros, de hecho, el domingo algunos vinieron a mi casa".En ese punto, Maite Peñoñori consultó: "¿Estaba Tomy?". Y la respuesta de Cinthia fue elocuente: "Sí, obvio que sí. Pero eso no significa que pase algo. La verdad es que no, que me separé por un conjunto de cosas".