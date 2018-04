"A Santiago Bal lo encaré directamente yo": Tiene 58 años menos

No es la primera vez que a Santiago Bal (82) se le atribuyen amoríos con mujeres más jóvenes que él. La lista de muchachas que se han acercado al productor teatral por considerarlo buen mozo o simplemente para tener 5 segundos de fama es verdaderamente bastante extensa. Incluye candidatas que ya contaban con cierto rodaje en el mundo del espectáculo y otras, como Claudia Pulignano (24), por ejemplo, que apenas pisaron algún estudio de televisión y entienden que solamente les falta un envión para terminar de insertarse en el rubro.Eso fue, precisamente, lo que fue a buscar la actriz cuando literalmente encaró al ex marido de Carmen Barbieri al término de una función teatral que se había brindado en un sala de Mar del Plata. "Sí, fue así, no tengo por qué negarlo. Fui a esperarlo directamente a él, para decirle que lo tengo como a un gran referente y pedirle que me dé la posibilidad de ir a compartir un café juntos. Estaba muy entusiasmada con la chance de poder escucharlo cara a cara, solamente él y yo, en un ámbito más privado que la puerta de un teatro", contó Calu, quien más tarde aclaró que, a diferencia de lo que citaron varios medios, con Santiago "no estamos saliendo ni somos pareja, pero en esta vida no hay que descartar nada".Claudia aseguró de todos modos no hay impedimentos que la condicionen a la hora de aceptar o no una propuesta de noviazgo de Bal, pues, de acuerdo con lo que contó, está soltera. "Mi último novio fue un patovica, nada que ver con este trabajo. Cortamos hace un tiempo y ahora no hay razones para negarme a una nueva puerta que pueda llegar a abrirse en el campo del amor. Mi relación con Santiago es únicamente de amistad, no porque yo me niegue a lo que pueda surgir, más que nada porque él me demostró ser un verdadero caballero, que en ningún momento se jactó de su trayectoria o de su fama para querer algo más conmigo".Claudia no dudó en exteriorizar el aprecio que le tomó al actor en este corto tiempo, a lo largo del cual compartieron salidas y encuentros en distintos lugares de Capital Federal: "Con dos o tres charlas que mantuvimos me alcanzó para darme cuenta de que Santiago es un señor. Lo quiero muchísimo. Cuando regresé a Buenos Aires le escribí y me pidió que lo hiciera nuevamente unos días más tarde, porque él seguía en Mar del Plata. Volví a contactarme con él y, efectivamente, me respondió y quedamos en vernos. ¿Si me prometió trabajo? Tengo entendido que todavía no está del todo confirmado, pero con Federico están evaluando hacer una película, y me darían una participación".Si bien, casi de manera constante, Claudia recalca que no descarta un eventual noviazgo con Santiago, también pone un pie en el freno y desde una lectura más fría admite que viven etapas muy distintas y que la diferencia de edad es una complicación: "Más allá de que es un hombre lleno de virtudes, que por algo llegó hasta donde llegó, es una realidad que yo tengo 24 años y él bastante más. Eso hace que, más allá de que en el amor nunca se sabe, imaginar un romance con Santiago es algo muy remoto. Por mi parte es como dije antes: en todo lo que tiene que ver con el corazón jamás hay que descartar nada de antemano. Santiago hasta ahora no me ha insinuado absolutamente nada, y eso lo valoro enormemente, porque otros tipos tienen dos segundos de fama y enseguida te quieren levantar porque creen que no valés nada. Santiago es un caballero con todas las letras, y si no me dio a entender nada fuera de una relación de amistad es porque por su cabeza también debe estar dando vueltas el mismo pensamiento. Cuando lo conocí, recuerdo, me dijo: ¿Qué pasa, chiquita?. Evidentemente, siente un amor paternal hacia mí".