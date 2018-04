Lamothe muestra su lomazo y habla de su "ajustada" situación económica

botas amarillas @timberlandarg ? Una publicación compartida de Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el 10 Abr, 2018 a las 3:45 PDT

Ya en Mendoza de la mano de @fordargentina Una publicación compartida de Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el 6 Abr, 2018 a las 10:38 PDT

TBT adelantado... por el amigo @sebastianarpesella Una publicación compartida de Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el 4 Abr, 2018 a las 4:32 PDT

TBT Una publicación compartida de Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el 29 Mar, 2018 a las 2:13 PDT

PH: @arnedonacho Una publicación compartida de Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el 16 Mar, 2018 a las 10:33 PDT

Una publicación compartida de Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el 10 Ene, 2018 a las 2:04 PST

?? Una publicación compartida de Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el 6 Ene, 2018 a las 10:09 PST

Una publicación compartida de Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el 2 Ene, 2018 a las 12:41 PST

Después de los simpáticos videos que hizo el año pasado con Pedro Alfonso y Luciano Castro jugando a ser participantes del Bailando, llegó una propuesta oficial para estar en el certamen y Esteban Lamothe dijo que no.En una reciente entrevista, el galán de Las Estrellas explicó el porqué de su decisión. "No tengo nada contra el programa, no tengo prejuicios; ésto que quede en claro. Me parece bien que un colega vaya a bailar ahí, a divertirse y hablar un poco de su vida privada. Pero no es para mí, no es algo de donde yo pueda salir airoso. No hay un precio por el cual iría", aclaró, aunque dejó en claro que la plata no le sobra.Pese a haber terminado de grabar hace poco la segunda parte de El Marginal y venir de éxitos televisivos como Las Estrellas y Educando a Nina, el actor no tiene este año otro trabajo en vista y deberá vivir de sus ahorros "que son mínimos", según dijo.Luego, agregó: "Yo tengo un gasto fijo de 50 mil pesos por mes. Sino laburo, no llego; pero también necesitaba descansar. Ya sé que este año no voy a poder ahorrar. Debería hacer tres o cuatro telenovelas más para poder comprarme una casa. Hay una fantasía extendida de que cualquiera que labura en televisión es millonario. Bueno, sepan que esto es mentira".