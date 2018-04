Mostró de una manera más que sensual su nuevo tatuaje

Muy Lunes este Martes? ????????? Una publicación compartida de Monica Ayos (@monicaayos) el 3 Abr, 2018 a las 4:35 PDT

"Argentina en mi piel. Sí o más claro?. . . te amo. Te extraño. Siempre. Y vivo agradecida por todo lo que me diste y me das", escribió Mónica Ayos en el epígrafe de una foto en la que muestra de una manera más que sensual su nuevo tatuaje.Días pasados, la actriz volvió a recordar el drama que atravesó cuando fue víctima de violencia de género.En varias oportunidades habló de la relación que mantuvo con el padre de su primer hijo: "Soy una tipa fuerte y todo esto lo conté sin tapujos en 1998, para poner en tema en agenda. Pero el contenido no se veía como hoy, donde hay un despertar de nuevas y viejas generaciones, un renacer en donde la mujer ocupa un lugar maravilloso desde la voz y no desde el grito".En diálogo con Agarrate Catalina, la actriz aseguró: "Después de sufrir violencia de género me transformé en una verdadera perra. Me volví mala, tuve un proceso de pasar de víctima a victimaria. Me vengué de los hombres con los que salía. Te volvés fría y parece que el mundo estuviera contra vos. Vas por el mundo como si fuese una jungla"."La violencia es un círculo vicioso que es difícil de cortar, en el orden de un amor enfermizo que no es amor y en ese momento no te das cuenta, das otras oportunidades hasta que tocás fondo. Mi hijo Federico fue mi fuerza más grande, hay otras mujeres que se sostienen en la fe. Pero sobretodo hay que creer en una misma, la fuerza está en una y tenemos derecho a ser felices. Una piensa que se merece la violencia", concluyó.