María Julia Oliván volvió a jugar con su perfil más sexy

De profesión periodista política, María Julia Oliván (43) volvió a jugar con su perfil más sexy con una foto que tomó por sorpresa a sus seguidores: "Don't tight. Make some noise", comentó en su posteó en Instagram. Una frase que en castellano podría interpretarse como "no te achiques, hacé ruido".La postal súper sexy exhibió a la panelista de Intratables con una tanga, y el detalle hot la remera gris holgada ajustada con un nudo y mojada por el pelo, como si hubiera salido recién de la ducha. Así, Oliván también saludó: "Buenas noches".Madre de Antonio (2 años), María Julia está en pareja con Ariel Straccia y ya había mostrado su lado más sugerente en Instagram cuando Santiago del Moro la criticó -en tono jocoso- por no tener fotos en bikini o ropa interior.