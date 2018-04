Los pequeños detalles que vuelven loco a Luciano Castro

Entrenando como siempre con @starnutrition.oficial Una publicación compartida de Luciano Castro (@castrolucianook) el 23 Ene, 2018 a las 6:58 PST

Todo REEF @reefargentina Una publicación compartida de Luciano Castro (@castrolucianook) el 4 Ene, 2018 a las 4:56 PST

Arranco el verano acompañado por @nixonarg #RangerChrono Una publicación compartida de Luciano Castro (@castrolucianook) el 19 Nov, 2017 a las 5:11 PST

Que suerte la mía...te amo @rojassasi Una publicación compartida de Luciano Castro (@castrolucianook) el 14 Feb, 2018 a las 2:21 PST

Nunca habló demasiado de su vida privada. En general, lo escuchamos varias veces contar cómo se cuida. Estéticamente hablando, claro. Peeeeero... Luciano Castro nunca decidió ir más allá. Ahora, por primera vez, el actor que está súper listo para regresar a la pantalla chica con 100 días para enamorarse (la nueva ficción de Telefe), sacó su interminable lista de tocs y se dispuso a revelarlos."Tengo un montón de tocs. ¿Cuáles son? El orden, la limpieza y los olores. Me vuelve loco la gente que usa mucha colonia. ¡Qué antiguo! Que usa mucho perfume. Tengo un montón de tocs. También me molestan los ruidos", expresó el actor en diálogo con Agarrate Catalina. Hubiese seguido enumerándolos, ¡pero lo cortaron para preguntarle cómo lidia con ellos!Lejos de dejar el tema ahí, el actor contó que hace hasta lo imposible para no desesperarse: "Igual son míos, no te ca. . . la vida con eso. Me los banco. Bueno, a mi mujer un poco. Somos una sociedad".