Una estrella de Holywood probó el dulce de leche e imitó a Mirtha

En plena promoción de la esperada cinta Avengers: Infinity War, que se estrenará en pocos días, Chris Pratt enloqueció a sus fans al decidir que quiere vivir en Argentina luego de probar el dulce de leche, el mate y el arroz con leche.Chriss Pratt, quien interpreta a Star-Lord en la saga de Marvel, enloqueció al probar dulce de leche, arroz con leche y mate. También probó otras delicias mexicanas.

"Voy a probar el dulce de leche argentino, nunca lo había hecho?. Oh vaya, ¡guau! Es muy bueno. Es rico. Es muy bueno. ¡Guau! Esto no puede ser saludable porque es demasiado sabroso. ¿Puedo quedármelo? Ahora es mío, no puedes tenerlo de vuelta. Es lo mejor que comí en todo el día", dijo el protagonista de Guardians Of The Galaxy impresionado con la creación argentina.Luego, al probar el arroz con leche, dijo: "Está decidido, me mudo a Argentina". "Esto es todo lo que el cereal intenta ser y no puede. Tiene arroz, canela, leche y azúcar", agregó fascinado.

No se declaró fanático del mate, aunque no le disgustó del todo. Además, contó que la primera vez que vio a alguien tomándolo fue a su compañera de Guardians Of The Galaxy, Zoe Saldana. "Ella lo bebía todo el tiempo en el set", dijo.Además, el actor, ex de Anna Faris, se animó a decir algunas frases en estañol, entre las que se encontraba la mítica frase de Mirtha Legrand."Como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan, si te ven bien te contratan", dijo sin problemas. Fuente: (Exitoína).-