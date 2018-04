Sus solitarias vacaciones se transformaron en una mini luna de miel

The paradise ?? Una publicación compartida de ??????? ???????? (@clauciard) el 19 Abr, 2018 a las 6:49 PDT

Lo que para Claudia Ciardone (38) comenzó como unas solitarias vacaciones en Miami, después de su temporada en Carlos Paz con Clavado en París, una semana después se transformó en una mini luna de miel en Bahamas.Si bien la actriz que surgió de Gran Hermano 2007 no comparte fotos con su pareja en sus redes sociales, lo cierto es que hace seis meses está de novia con Carlos, un hombre de 50 años que se dedica al rubro informático.De regreso al país, contó al sitiodetalles de su relación: "Somos novios hace seis meses, pero claramente nos estamos conociendo, todavía no convivimos".-¿Cómo nació el amor?-En octubre coincidimos en una cena en Gardiner. Él estaba con sus amigos y yo con mis amigas, pero en ese momento no nos conocíamos. Después me escribió por Instagram y se dio que teníamos amigos en común y ellos organizaron nuestra primera cita. Porque si bien habíamos hablado por mensaje privado de Instagram, era medio raro salir de la nada.-¿Cómo te convenció?-Es que un amigo en común me llamó y me habló mucho de él, me dijo que era una muy buena persona. Igual, prefiero no hablar de Carlos.-¿Fue amor a primera vista?-Y. . . la realidad es que siempre hubo conexión.-¿Cómo siguió?-Después yo me fui a Punta del Este en mis días libres y él en febrero me fue a visitar a Carlos Paz.-¡¿Hasta que te sorprendió en el Caribe?!-Claro. Yo había terminado la temporada de Clavado en París que fue súper lindo para mí porque hasta me nominaron como Mejor Actriz de Reparto en los Premios Carlos. Eso me hizo re feliz. Después, en los primeros días de marzo me iba a ir de vacaciones con mi amiga Gabriela Trenchi, pero no pudo ir porque estaba mal física y emocionalmente. Y me fui sola a Miami. Recién después se sumó mi novio con una semana en Miami y cuatro días más en Bahamas. Ahora, ya estamos retomando la rutina laboral.