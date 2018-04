Lo cierto es que Sosa, en una entrevista a Canal 26, aseguró: "No tengo nada que perdonarle a Valeria, no soy quién para perdonar. En todo caso sería disculpar..."



Y agregó: "Todavía nos debemos un café. No creo eso de encontrarse y saludarse en eventos sociales cuando hay algo que tenemos que hablar. Valeria es mi amiga y que estemos un poco distanciadas, no significa que no la quiera".



"La quiero muchísimo a Valeria, por eso nos debemos un café. Por otro lado ella no está en el WhatsApp de las elegidas, porque ella no viene a las comidas. Es una persona muy ocupada e igual yo no armé ese grupo", remarcó Patricia.