Hija de la primera mujer de Sandro: "No fue alcohólica, violenta, promiscua"

Silvia Camerucci no quedó conforme con cómo se retrató a su madre, Julia Visciani, en Sandro de América, la serie, la exitosa tira de Telefé que narró la vida del gran cantante argentino. Por eso, envió una carta documento a la emisora para pedir que se modifique la representación de quien fuera la novia de Sandro durante 12 años, personaje que fue interpretado por Isabel Macedo.



Clarín reprodujo la carta documento que envió Camerucci a Telefe, en la que los intima por posibles acciones legales si es que no le dan la oportunidad de rectificar la imagen de su madre.



"Mediante la producción y la emisión de dicha serie televisiva se reproducido (sic) la vida de mi madre. Maliciosamente han representado de manera errónea, peyorativa, agresiva e intimidante la vida de mi madre vulnerando el derecho a la intimidad, el honor y la privacidad de la memoria de ella. Han identificado a mi madre Julia Adelina Visciani como una persona alcohólica, violenta, promiscua, tóxica, con un desorden mental que en nada se condice con quien fue en vida. Ella jamás tuvo momentos de esas características en su vida junto al Sr. Roberto Sánchez, alias "Sandro", como los inventados durante la serie televisiva. Por lo expuesto en mi carácter de heredera universal, en virtud de lo normado por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, intimo rectifique la personificación desagradable, errónea y maliciosa que efectuaron sobre la vida de mi madre. Espero, me brinden la oportunidad de tener derecho a réplica bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales por los daños y perjuicios generados".





La discordia con la familia de Visciani comenzó mucho antes de que saliera al aire la tira: en la ficción, Sandro mantiene una relación con "Daniela", porque Underground no consiguió el permiso para utilizar el nombre real de la mujer.



La tira se basó en el libro de Graciela Guiñazú, la única biografía autorizada del Gitano, y allí habla sobre la relación de Visciani con el cantante, que duró desde 1969 hasta 1982. Dice que la mujer le llevaba 18 años a Sandro y que era muy bella y con un sex appeal único. Estaba separada y tenía un hijo, lo que en para la época, representaba un estigma social. Hay dudas sobre si estuvieron casados, pero la autora habla sobre un extraño contrato que firmaron cuando se separaron, en el que se dividieron los bienes.