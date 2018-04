Avicii: Las huellas irreparables de su vida de descontrol que sellaron su final

El DJ sueco Tim Bergling, más conocido como "Avicii", fue hallado muerto este viernes en la ciudad de Mascate, capital de Omán. Tenía 28 años. La triste noticia fue confirmada por su publicista, Diana Baron."Con profundo dolor anunciamos la pérdida de Tim Bergling, conocido como Avicii. La familia está devastada y le pedimos a todos respetar su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se harán otras declaraciones", señaló en un comunicado.La misiva no indicaba otros detalles sobre el fallecimiento. La policía de Omán y los medios oficiales no tenían un reporte sobre la muerte del artista.Avicii alcanzó el éxito como DJ con apenas 20 años. Hits como "Levels" y "Wake me up" lo lanzaron a la popularidad mundial, que le permitió acumular una fortuna de 75 millones de dólares, solo superado por Tiësto y Calvin Harris. Sin embargo, su meteórica carrera golpeó fuerte en su salud.El artista tenía 28 años. Bergling eligió su nombre artístico cuando un amigo suyo le dijo que "Av?ci" era el nivel más profundo del infierno budista hindú. Paradójicamente, su corta vida fue un infierno aunque él lo veía como un paraíso.El inicio de su carrera supuso un sinfín de fiestas que derivaron en su adicción al alcohol y las drogas que dejaron huellas irreparables en su cuerpo, a tal punto que en 2012 confesó que le habían diagnosticado "pancreatitis aguda". Ese año llegó a estar once días internado en Nueva York."Viajas mucho, vives en una valija, vas de un lado para otro y te ofrecen alcohol gratis en todas partes. Era raro si no bebías", contó en una entrevista para GQ. "Soy tímido y me ponía nervioso. Necesitaba confianza y me la daba el alcohol, me convertí en una persona dependiente", destacaba.Si bien tiempo después dejó las adicciones, -incluso contó que en su primera fiesta sobrio conoció a su novia-, el daño a su salud ya estaba hecho, por lo que debió cancelar shows y eventos.En 2013, las molestias físicas provocaron la postergación de su presentación en Australia. Los recurrentes dolores de estómago también obligaron que ese año se retire del Ultra Music Festival de Miami. La consulta médica terminó con una cirugía en la que le extirparon la vesícula.En 2016 anunció su retiro de las presentaciones en vivo, aunque siguió ligado a la música de estudio. Ya en ese momento, sus fans comentaban sobre su aspecto demacrado.