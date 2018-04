"La Casa de Papel" tendrá su tercera temporada

La serie española "La Casa de Papel", de gran suceso en la Argentina y varios países, tendrá una tercera temporada, según anunció Netflix.



Además se confirmó que la tercera parte de la historia del atraco a "La Casa de la Moneda y Timbre" será producida completamente por Netflix y se emitirá en 2019.



Hasta el momento, la empresa comercial estadounidense de entretenimiento, sólo se encargaba de la adaptación y de la distribución mundial, mientras que la producción estaba a cargo del canal ibérico Antena 3.



El anuncio estuvo a cargo de Erik Barmack, responsable de contenidos de Netflix en Europa, durante un evento que la plataforma celebró en la ciudad italiana de Roma.



"Tendremos una ficción que conectará a Berlín, Nairobi, Moscú, Tokio... ¿saben de qué hablo? Netflix producirá una tercera temporada de ´La casa de papel´ y pondrá verse en 2019", confirmó el directivo.



Barmack aseguró que la nueva temporada de la serie conservará a "gran parte del reparto", lo que incluiría a los delincuentes con apodos de ciudades del mundo.



También aseguró que Netflix ya se puso en contacto con Alex de la Pina, creador de la tira, a pesar de que éste, en declaraciones formuladas pocos días atrás, sostuvo que la serie tiene "final cerrado" y no preveía una continuación.



A partir de una serie que combina un robo con características antisistema, el carisma de sus personajes, escenas de violencia montadas en forma sólida y otras en clave "video clip", "La Casa de Papel" se convirtió rápidamente en la serie de habla no inglesa más exitosa de la historia de Netflix.



Llegó a inspirar billetes en Uruguay, disfraces en los Carnavales de Brasil e incluso cánticos en la Primera División de fútbol de Arabia Saudita, mientras que han subido estrellas mundiales, como el cantante Romeo Santos y los futbolistas Neymar y Karim Benzema, en tanto que el sitio IMDB, la ponderó como "la mejor serie española de la historia".



Uno de los protagonistas de la serie, el actor Álvaro Morte, "El Profesor" que en forma minuciosa planea y dirige el atraco, definió como una "locura" el éxito que ha alcanzado.

"Estoy muy orgulloso del éxito que estamos teniendo en todo el planeta. Nos han llegado mensajes de todas partes del mundo.



Incluso hay gente haciéndose tatuajes con mi cara en Argentina... Me parece una locura. Es extraño convertirse de repente en una persona conocida en todo el mundo, pero hay que mantener los pies en la tierra", expresó en diálogo con el sitio del diario español ABC.