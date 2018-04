Luisana Lopilato reveló detalles desconocidos sobre los nombres de sus hijos

Foto: Luisana Lopilato Crédito: Télam

El estreno de Perdida, la película que la tiene como protagonista, trajo a Luisana Lopilato a la Argentina ávida de promocionar su trabajo y compartir con sus miles de admiradores la felicidad que le genera su tercer embarazo.



La novedad que llena de alegría a la familia es que en esta oportunidad será una niña la sucesora de Noah y Elías. Al ser consultada sobre cómo viene la elección del nombre, Luisana contó a la revista Pronto: "Ya hicimos lista de nombres y empezamos a descartar algunos. Quiero que sean nombres cortos y fáciles, así como Noah y Elías. Que sean cortitos y que peguen con el apellido".



Cuando el periodista le preguntó si la niña llevará un nombre solo, Luisana reveló un detalle hasta ahora desconocido sobre el tema. "No sé. Quizá sigamos con la misma línea de Noah y Elías, que no tienen un nombre solo, sino tres cada uno", confesó la actriz.



Como es lógico, el asunto despertó curiosidad, pero Luisana prefirió no dar más detalles. "¡No los voy a decir! No lo sabe nadie y es la primera vez en mi vida que lo cuento. Tienen dos nombres más cada uno y es un secreto que no quiero revelar porque forma parte de su privacidad. Se dio ponerles tres nombres y aunque para todos sean Noah y Elías, para mí que tengo que llenar los papeles son: Noah tata tata y Elías tata tata", relató.