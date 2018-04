Sol Pérez se bajó la malla, posó en topless y reveló sus fantasías no realizadas

Mar de las Pampas Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 18 Abr, 2018 a las 5:24 PDT

Sol Pérez tiene acostumbrados a sus seguidores de Instagram con sus fotografías sensuales, en las cuales comparte sus privilegiadas curvas. Para recordar el calor del verano, la rubia subió una imagen en la playa muy jugada: con la malla enteriza caída, la nueva panelista de Pampita Online se animó a hacer topless y lo mostró orgullosa."Quiero repetir", escribió Pérez como epígrafe de la foto y lo acompañó con muchos emojis de soles. Poco después redobló la apuesta y posteó una foto de frente, cubriendo sus pechos con las manos.Por otra parte, hace unos días, la joven reveló que le "sacó mucho tiempo sacarme el nombre de robanovios. Siempre tenemos eso de femme fatale y hoy tengo un montón de seguidoras mujeres, tengo más regalos de las mujeres que de los hombres. Me regalaron cosas muy importantes, una perrita, una bulldog francés que se murió, me la trajo una seguidora de Mendoza y lloré bastante".Sol dice estar sola, pero "los futbolistas ya no van, tengo que cambiar de rubro. Las experiencias que tuve no fueron buenas" y dejó la puerta abierta para el amor: "No soy una mina complicada, a mí me entrás fácil, me comprás fácil. Vamos a tomar una cerveza, unos mates a la plaza y es el mejor plan". Y terminó: "No me va el canchero, el ¿vos sabés quién soy yo? El que ostenta. Vas a la casa y tiene cuadros con sus fotos".Pérez también habló de sus fantasías: "Tengo muchas fantasías no realizadas. Me gustaría por ejemplo tirarme en paracaídas ¿El lugar más raro donde hice el amor? No tengo. Soy aburrida, aburrida. Me gustaría decir que lo hice en el baño de un avión, hacerme la canchera, en una oficina, pero no. La cocina puede ser lo más loco. Ni en una playa lo hice, todos dicen que es mágico, pero yo nunca tuve nada."