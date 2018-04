"I am sorry", la nueva foto de alto voltaje de Jimena Barón

A dos meses de confirmar su separación de Juan Martín del Potro (29), Jimena Barón (30) afrontó rumores de reconciliación con el tenista. Sin embargo, ella se ocupó de aclarar que el encuentro con Del Potro existió, pero que fue en términos amistosos."Nunca dejamos de estar en contacto, pero no volvimos", dijo la actriz y cantante en nota con El Diario de Marina, confirmando que el deportista la había visitado en su departamento.Pero el descargo de Barón no quedó ahí, también dejó en claro su vínculo y sus sentimientos hacia su expareja en Twitter, con un elocuente mensaje. "Hola. No puedo evitarlo. El SEÑOR @delpotrojuan me invitó a todos sus torneos en lo que duró nuestra relación. Lo banco a MUERTE estando separada, aún el día de mañana cuando tenga novia, mujer, se case y tenga seiscientos hijos. Lo adoro a él y a toda su familia", escribió.En ese marco, y pesar de las críticas que recibe por mostrarse con poca ropa en redes sociales, Jimena Barón volvió a postear una imagen de alto voltaje.En esta oportunidad, la actriz publicó una foto súper hot donde posó con una tanga diminuta en color roja. "I am sorry (perdón)", escribió.