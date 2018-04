Periodista reveló que tiene un llamativo "contrato de amor" con su pareja

En Nosotros a la Mañana hablaban de varios temas. De repente, tras debatir el tema de que los supermercados no entregan más bolsas, el temario llegó a la monogamia y, entre chistes, todos definieron a Lucía Rubio, la secretaria del ciclo, como una chica poligámica, a la que le gusta tener diferentes relaciones.Sin embargo, la sorpresa llegó de la mano de una confesión de Sandra Borghi. "La monogamia no existe. El cambio cultural va a ser un proceso más largo que el de las bolsas en los supermercados. Pero ¿cuál va a ser el cambio? ¿Qué vamos a dejar de ser todos monogámicos para ser poligámicos? No, eso ya ocurre, pero lo vamos a empezar a contar", lanzó la periodista.Rápida de reflejos, Lucía la sorprendió con una pregunta: "Sandra, vos con tu marido, ¿sos monogámica?". Y lejos de esquivar el tema, Borghi recogió el guante y respondió."Con mi marido (Fernando Cassanello) tenemos una relación muy sincera. Piensen lo que quieran. Juro que tenemos un contrato que se titula "Contrato de este amor". Ese contrato, que envuelve un gran amor, tiene cláusulas. La letra chica de ese acuerdo es parte de mi intimidad. Pero tenemos una relación muy sincera, ni sana ni insana, sincera. Nos decimos la verdad", sentenció generando un gran aplauso de todo el equipo técnico del programa.