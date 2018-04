Carla Conte: "Prefiero el touch and go y cada uno a su casa"

A casi un año de su separación del músico Guillermo Brutto (42), con quien tuvo dos hijos, Mora (8) y Facundo (4), Carla Conte habló de su soltería y sorprendió con algunas declaraciones. "El año pasado, en plena crisis (de los 40), me separé definitivamente de Guille. No hubo terceros en discordia, fue con respeto y amor, por los 13 años que estuvimos juntos", aseguró.El periodista le preguntó: "¿En estos meses conociste a algún hombre?". Y la conductora expuso sus temores, sus dificultades para conocer a un caballero y su nueva búsqueda, más liberal, en el plano amoroso. "Me cuesta porque me ven como Carla Conte, la conocida. Para mí es una novedad relacionarme. Me siento expuesta. No me bajaría ninguna aplicación para conocer a un hombre: me da pánico. Además, después de 13 años en pareja, me da fiaca contarle a alguien de mi vida desde cero. Hoy no lo puedo pensar. No me imagino nuevamente en una relación monogámica. Prefiero el touch and go y cada uno a su casa", dijo Conte.