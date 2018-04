Allanaron productora de Nacho Viale por los dichos de Jaitt

La Justicia realizó un allanamiento en la productora que comparte Nacho Viale con su padre Ignacio Viale del Carril ante las sospechas de espionaje ilegal, tras las fuertes acusaciones que realizó Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand.Sin embargo, furioso con el procedimiento, el nieto de "La Chiqui" salió a dar explicaciones en su cuenta de Twitter y aseguró que "no tienen cámaras de seguridad" en el lugar.La acción se dio en el marco de la causa desatada por las acusaciones sobre pedofilia que realizó la mediática en el programa de Mirtha y es por eso que el juez federal Sebastián Ramos investiga si Ana Polero, sindicada como ex SIDE, estuvo en el estudio de televisión el mismo día que fue Jaitt, y para eso buscan filmaciones.Las sospechas surgieron por un tuit de Natacha agradeciendo a Polero por "coachearla", aunque la mujer asegura que sólo la asesoró en vestuario.Frente a este escenario, Nacho Viale recibió un oficio solicitando las cámaras de seguridad del ingreso al estudio."Dos cosas para dejar en claro y ante la GRAN desinformación que hay. Recibimos un oficio solicitando las cámaras de seguridad del ingreso al estudio del programa de esa noche. El programa NO sale de nuestras oficinas, si no que sale desde un estudio de televisión", comentó.Y luego agregó: "No solo NO tenemos cámaras de seguridad, menos tenemos las de un lugar que no es nuestro. Fin de la historia".