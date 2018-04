Celeste Cid confirmó su separación de Michel Noher

Los rumores de separación entre Celeste Cid y Michel Noher comenzaron a circular con fuerza durante el fin de semana cuando se supo que, desde hace un tiempo, los actores dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales.



Y el último sábado, en el día del cumpleaños de Michel, no solo no recibió ningún saludo público de la actriz sino que en la foto que su padre, Jean Pierre Noher, subió a Instagram para felicitarlo, Cid tampoco está presente.



"Cumple de Michel en casa", fue lo que escribió Jean Pierre en la foto familiar que compartió en la red social y donde se lo ve con un amplio grupo de gente que rodeaba al cumpleañero.



Los comentarios no se hicieron esperar y varios seguidores comenzaron a preguntar: "¿Y Celeste?", "¿Dónde está?".

El silencio era aún más llamativo si se tiene en cuenta que Celeste y Michel -quienes son padres de Antón, de un año- solían expresarse cotidianamente su afecto con románticos comentarios en redes sociales.



En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Cid confirmó la separación aunque aclaró: "Nunca me caractericé por hablar de temas personales antes que temas de laburo, y sigo en esa línea que es la que me representa. Lo que puedo decir es que nos queremos mucho con Michel, formamos una familia y eso es para siempre. Eso está intacto. Que es lo importante".



Y luego agregó: "Estamos muy felices de compartir la crianza de Antón. Con todo el amor que nos tenemos".



"Este año me lo reservé para mí y para mis hijos, después de la tira del año pasado (Las Estrellas), que fue hermosa y muy agotadora al mismo tiempo, dado que comencé a grabarla con Antón de cinco meses, con teta de por medio y él venía a las grabaciones todos los días conmigo. Necesité este año recuperar hogar y familia y dedicarme al estudio, que me gusta tanto", finalizó Cid.