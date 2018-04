Julián Serrano y su ex, Oriana Sabatini se vieron tras la separación

Faltan pocos días para el estreno de Perdida, la película, basada en la novela de Florencia Etcheves, protagonizada por Luisana Lopilato, Amaia Salamanca (Velvet y Gran Hotel), Nicolás Furtado (El Marginal), Oriana Sabatini, Rafael Spregelburd y Julián Serrano.Este jueves, Oriana Sabatini y Julian Serrano volvieron a encontrarse en un mismo lugar. Fue en el marco de una conferencia de prensa de una película nacional que se estrenará en los próximos días y donde ambos forman parte del elenco.Pasaron ya nueve meses desde que terminaron su noviazgo, tras tres años en pareja. Mientras que en este tiempo el influencer rehízo su vida sentimental junto a la actriz Malena Narvay, Oriana confesó que está conociendo a un chico.Según pudo saber Teleshow, los chicos estuvieron muy cordiales con la prensa y se mostraron sonrientes y muy compañeros en todo momento, a pesar de algunos rumores que indicaban una presunta infidelidad del joven hacia la hija de Ova Sabatini cuando eran pareja.En las últimas semanas, Catherine Fulop había manifestado que su ex yerno Julián Serrano le había roto el corazón a su hija."No le dije nada a mi mamá, es algo que ya se sabía. Quizás me pareció inoportuno el momento porque pasó mucho tiempo. Yo le decía a mi papá que me iba a romper el corazón Julián o cualquier otra persona que sea mi primer novio. Y sí, Julián me rompió el corazón porque encima yo soy muy pasional y me enamoro y me enamoro con todo, quiero hijitos y bebitos y casamiento ya. Que está mal, ya lo sé", contó Oriana en una entrevista con Tatiana Schapiro para Teleshow.