Jimena Barón: "Me siento la mina más normal del universo"

Entrenar como loca

De su bolsillo

Jimena Barón está a mil por hora. Se lanzó de lleno, por intuición y gusto, al mundo de la música, dejando en pausa su carrera de actriz, y tras haber metido un hit con La tonta volvió a replicar el ritmo de trabajo que tenía cuando estaba en tiras diarias."Mi vida por momentos es agotadora, y un poco con esto que está pasando con la música no hay opción de parar. Pero siempre yo viví así, en quinta a fondo. Soy como una mina intensa, con una vida intensa, y de nacimiento te diría? empecé a trabajar a los 9", le dice a, mientras baja decibeles para entrar en clima de charla.Su cable a tierra es "entrenar como una loca". "Si no lo hago me enloquezco completamente, porque también es mi momento de apagar el celular una hora y bajar el acelere de estar todo el día trabajando".La agenda de su teléfono, por ejemplo, la tiene compartida con su mánager (también baterista de su banda), quien le organiza y recuerda qué compromisos tiene cada jornada. "El otro día le preguntaba, '¿El jueves 16 puedo ir a un cumpleaños?' 'A tal hora no', me respondió. Pero estoy laburando con seriedad para que esto funcione, y hay que hacer un montón de cosas porque no es fácil".Además, la inversión de lanzarse como cantante salió del bolsillo de la propia Jimena. "Ahora estoy confiada, yo me pago los videoclips. Ahora fuimos a España a hacer un dúo con un cantante de allá y a grabar el video, en una producción mía. Lo que fui recuperando fue para volver a invertir".Esa intuición fue la que llevó a apostar por La tonta como el primer corte para lanzar su carrera. "Para mí era la conexión más fuerte para que vieran que cantando sigo siendo yo, me sigo riendo de mi misma, exponiendo mi vida pero con ironía, con un aprendizaje y un mensaje atrás".-Soy una persona expuesta, y si no lo hago yo lo hacen los demás, entonces prefiero hacerlo yo. Lo hago desde el amor y la felicidad. No hay nada que yo muestre que no me gustaría estar mostrando. Es más simple, mi manera de mostrar que soy una persona normal: mi hijo, mi pareja, cuando me separo. Así uno corta con ese misterio de estrella. Y con los medios, entendí que no es personal. Los movileros hacen un trabajo, que podés respetar o no, pero que en un punto ni ellos se lo toman en serio a veces. Lo que hago ahora es tomarme el atrevimiento de hacer algo sí yo: no ser tan parca ni tomarme las cosas a pecho.-Es un momento femenino muy particular que creo que potencia mucho más mi disco. Yo sí insistí en el concepto de La tonta porque lo que palpaba y sentía que estaba pasando mundialmente. Nadie quería que el disco se llame así, y nadie pensaba que iba a ser un hit. Y no sé si antes me hubiera bancado abrir y mostrar algo tan del corazón: las canciones son mías, es mi historia, mi pasado y mi vida, y eso es completamente distinto a que te critiquen un personaje donde vos sos una empleada que hace lo que le piden. Acá nadie me pidió nada. Es muy difícil ser tan conocido sin ser alguien común, y yo me siento la mina más común del universo. No me siento portavoz, pero sé que soy una voz con muchos seguidores. Están pasando muchas cosas con las mujeres, y yo no puedo solamente mostrar qué marca de jeans me pongo, obviamente que tengo que hacerme cargo de la llegada para aportar cosas más profundas y copadas que considero que deberían ser importantes para todos.-Yo no, pero celebro el hartazgo que hay hoy de la minas con todo el derecho del mundo contra el machismo, el abuso de poder y el abuso en sí. Es algo que no puede suceder. Luchamos contra cosas que están naturalizadas que simplemente están mal y no pueden pasar. Ninguna de las que denuncian se benefician, para nada. Es de lo más pedorro y machista esbozar la idea de que eso da prensa. ¿Quién quiere estar contando una cosa así en televisión?