Cinthia Fernández reveló que desde que está separada de Matías Defederico le llegan catarata de mensajes de hombres que quieren conquistar su corazón.



El inconveniente, es que todos los que la mensajean por las redes sociales son hombres casados o en pareja hace muchos años. Frente a esta desafortunada situación, la bailarina declaró en Infama: "El 90 por ciento de los hombres que me hablan están casados. Y así como me llegan los mensajes, doy bloquear eternamente, por nabos".



Con un tono de sorpresa Fernández continuó su descargo: "Le escriben a mis amigos, o muy conocidos mios. Y dicen 'estoy enamorado' y cuando le responden pero vos estás casado, dicen 'no yo no estoy casado'. Les juro que hasta escuché audios, no me creo Angelina Jolie ni mucho menos, estoy lejos de eso, pero les juro que no lo puedo creer".



"Si fuese por mi los prendería fuego, me dan asco. Pero pienso en sus mujeres y digo "pobres santas"", afirmó



Sin embargo, más allá del éxito que tiene con la tribuna masculina, su corazón está frágil. Asegura que desde que se separó del futbolista se siente perdida y le duele verlo disfrutar la soltería, dado que ella no está pasando por un buen momento.



"Mi hija más chica, Francesca me pidió que le pida perdón a Matias y nos reconciliemos. Me encerré al baño a llorar, quedé muy mal", contó Fernández, quien aclaró que no esta divorciada, sino separada.



De todas formas, explicó que Defederico la semana pasada le pidió el divorcio: "Fue fuerte y shockeante el momento".