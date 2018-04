Carlitos Balá aclaró rumores sobre su salud

Publicada por Carlitos Bala en Lunes, 9 de abril de 2018

A días de haber pasado por el quirófano, Carlitos Balá (92) realizó un Facebook Live para tranquilizar a los fanáticos que se preocuparon por su salud, y de paso desactivó rumores. "¿Saben quién les habla? Un servicial que está vivo. Se llama Carlitos Balá", arrancó.A cuatro meses de cumplir 93 años, el artista luego se puso serio por unos segundos, para volver a bromear: "Agradezco los llamados y la preocupación por mi salud. Estoy muy bien, por ahora. Vivo en Recoleta del lado de afuera, nací en Chacarita, así que estoy muy cerca. Pero ustedes me dan ánimo para seguir viviendo, son gente maravillosa que se ocupa de todo. Gracias por ocuparse de mi salud. Gracias de todo corazón"."Los que me ven, no se asusten. Me tuve que afeitar. Me operaron y estoy muy bien porque me operó un profesor", expresó.