Mica Viciconte dio detalles de su primer encuentro íntimo con Fabián Cubero

Mica Viciconte estuvo en Flor de tarde (Ciudad Magazine) y Florencia de la Ve quiso saber los detalles de su primer beso con Fabián Cubero. "Fue un día que había jugado y después del partido vino a mi casa. Pedimos helado porque no podemos ir a ningún lado público", comenzó su relato.



"Cuando estaba llegando me dijo que tenía puesta ropa de Vélez. Le pedí que se ponga una capucha y algo discreto porque tenía que caminar una cuadra por avenida Santa Fe. Se cambió en el auto y le di la orden de cuando salir. ¡Tenía un miedo de que nos vean!", continuó la exparticipante del Bailando.



"Subió y ¿fue helado y beso?", preguntó la conductora. "Entró y vimos una película horrible de guerra que había elegido él. Cuando arrancó me di cuenta que era un bodrio y ahí chapamos", recordó.



"¿Y cómo besa?", indagó De la Ve. "



Bien, bien", sostuvo Viciconte.



"¿Fue lento?", fue por más Flor.



"Te voy a ser sincera, fue raro porque no hacía tanto tiempo que yo había cortado y en ese departamento había vivido con mi ex (Pitu Blázquez) durante dos años. Los olores, la casa. Era como raro", señaló Mica.



"Igual lo chapaste", acotó la conductora.



"Sí, hicimos todo perfecto. Ahí no durmió", concluyó la modelo. (Eltrecetv)