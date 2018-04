Jimena Barón se confiesa fan de Wanda Nara: "Es una aplanadora"

Visita al Papa

Jimena Barón fue la invitada de la semana de Tiene la palabra y se animó a contestar todas las preguntas que le hicieron Daniel Malnatti y Luciana Geuna. La entrevista fue abierta y los temas variados. Tanto, que en un momento hasta se habló de Wanda Nara.Ellas se conocieron en Milán, cuando Daniel Osvaldo, el ex de Jimena, jugaba en el Inter, con Mauro Icardi. Se hicieron amigas y la actriz llegó a sentir admiración por su compañera. Al menos eso se entiende por las palabras que usó para describirla."Wanda me resolvió la vida en 20 minutos", dijo, aunque enseguida aclaró: "Yo no pude seguir sus consejos". Dijo que no podía contar cuáles eran, pero insinuó: "Ya la ven a ella, es una genia. Es la antítesis de la tonta".Y ensayó una descripción: "Wanda hace lo que quiere, no le importa nada, es un arco y una flecha. Ella sabe todo. Te pasa por arriba, es una aplanadora".Jime contó que la conoció un día que se organizó un encuentro con el Papa Francisco al que irían los jugadores del Inter y sus familias. Daniel Osvaldo se bajó a último momento y ella fue con su hijo, Morrison.Contó una divertida anécdota. No sabía que el protocolo indicaba que tenía que vestirse de negro y tanto ella como su bebé usaron blanco, el único color que no está permitido por el protocolo. "Es el único color prohibido. No vas a poder entrar", le dijo Wanda en ese momento. Por suerte, la dejaron igual acercarse a Francisco.Separada de Juan Martín del Potro, Jimena repasó los motivos que la llevaron a tomar la decisión de cortar. Tuvo que ver con las ganar de seguir con sus proyectos y no dejarlos por seguir los de otra persona."No estoy buscando amor", dijo. "Hay que tener tiempo para el amor", agregó. Dejó en claro que no tiene ni tiempo para ir al dentista. "Así es mi vida hoy y no es un chiste", sintetizó."Estuve enamorada pero no pude por trabajo. Esta es mi pasión, yo tengo que agradecerle a Dios que este es el modo de mantener a mi hijo, es mi sueño", concluyó.Jime también habló de la relación con su papá, que murió hace 3 años y con quien tuvo una relación compleja."Soy una mina que se queda siempre con las cosas positivas. Un tipo con un carácter súper fuerte. Mi parte sin filtro, de sangre que hierve y que va con la verdad esté bien o mal, es por parte de mi viejo", comentó.Y recordó: "Era un gran artista, él nunca lo supo. Pintaba. Fue el primer director de arte de Pol-Ka".Luego contó el episodio que la marcó para siempre: "Papá se fue cuando yo tenía 9 años, de manera un poco inexplicable, con sus mambos y sus problemas. Claro que me enojé. Los hijos queremos estar con nuestros papás. Me faltó en un montón de aspectos, no lo tuve".Se reencontró con él cuando tenía 15 años, por decisión de ella. Fue a buscarlo el día del padre porque no entendía por qué no lo estaba pasando con él. La relación a partir de ahí se fue recomponiendo. Fuente: (TN).-