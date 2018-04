Campeón pidió perdón por celebrar la vuelta de las promotoras a la Fórmula 1

Lewis Hamilton pidió perdón por haber celebrado el regreso de las promotoras a la Fórmula 1. "Solo fue una broma. Vi la publicación sobre la vuelta de las chicas guapas y dije ´gracias a Dios´, pero en realidad no me interesa", declaró ante la agencia AFP el piloto británico en el marco del Gran Premio de Baréin, donde obtuvo el tercer puesto.El tetracampeón mundial había escrito en Instagram "Gracias a Dios" junto a una publicación que anunciaba el regreso de las "grid girls" al Gran Premio de Mónaco 2018 más allá de la prohibición de la organización. Fue tan criticado que terminó eliminando el comentario.La vuelta de las promotoras se concretará en el Gran Premio de Mónaco, que se disputará en mayo. "Esta carrera es muy especial y no se puede equiparar con otras carreras. Como todos los años, la presencia de las chicas está garantizada, lo que hará feliz a muchos televidentes", sostuvo el presidente del Automobil Club de Montecarlo, Michel Boeri.Liberty Media, firma promotora de la Fórmula 1, explicó a principios de año por qué tomó la decisión de decirle adiós a las chicas en la pista: "Sentimos que esta costumbre no tiene que ver con nuestros nuevos valores y claramente es contraria a las actuales normas sociales. No creemos que esta práctica sea apropiada o relevante para la categoría y sus aficionados".En Mónaco, sin embargo, harán caso omiso. Y parece que, para algunos, es una buena noticia.