Lorena Paola: "A los 20 años sufrí acoso sexual"

Comenzó a los 6 años en los legendarios programas musicales "Festilindo" y "Cantaniño"; a partir de ese momento su carrera creció a pasos agigantados. Simpatía y talento la posicionaron en los medios. Aunque actualmente se encuentre alejada de la televisión, Lorena Paola continúa vigente en el mundo teatral. Hace poco estuvo envuelta en un escándalo tras su salida en la obra "Clavado en París", dirigida por René Bertrand.La actriz fue acusada por sus compañeras del elenco de ser "mala persona" y de mandar mensajes hot a hombres comprometidos. "Hay gente que basa su carrera en aparecer frente a cámara diciendo cosas porque no tiene otras herramientas. Así veo a muchas, aunque no esté mal pero mi carrera no va por ese lado", y aclaró: "Mi salida estaba pactada".Por otro lado, habló con el sitio Diario Show sobre su ausencia en la pantalla chica y una posible vuelta a la ficción: "Me encantaría, pero soy de elegir y me tiene que gustar el papel que voy a interpretar".Al mismo tiempo, opinó sobre las novelas: "Hay escenas que ya no se podrían hacer porque sería una incitación a algo malo", y continuó: "Me parece que no está bien la exageración en ciertas situaciones".Luego de que Calu Rivero denunciara públicamente a Juan Darthés por sobrepasarse cuando eran compañeros en la tira "Dulce amor", muchas famosas salieron a contar situaciones similares.Por su parte, Lorena relató su experiencia, aunque no quiso revelar nombres: "Sufrí acoso sexual cuando tenía 20. Un productor me había dicho que, para tener un programa, tenía que acostarme con él. En ese momento, le di un cachetazo y me fui".Además, brindó su opinión sobre la ola feminista que gana espacio en nuestro país: "Lo que siempre reclamó la mujer es la igualdad, pero creo que esto no se tiene que convertir en una guerra entre hombres y mujeres. No sé si soy feminista, soy partidaria de la equidad sin llegar a los extremos".Lorena se casó hace poco más de un año con Esteban Gatti, un profesor de musculación a quien conoció hace 16 años. Al ser consultada sobre cuál es el secreto para tantos años de amor, contestó: "Se basa en el humor, la complicidad, el respeto, el dialogo y mantener la pasión".Por último, la actriz palpitó su debut de anoche en el teatro Ludé con la obra "Chicas de New York", dirigida por Verónica Navalles, junto a Julieta Gelmini, Denise Depauli, Noli Rodríguez: "Ensayamos a un ritmo intenso. Quedé seleccionada a través de una audición. Es una obra musical y me encanta porque combino el baile con la actuación y lo vocal", concluyó.