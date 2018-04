Trillizas de oro: "Uno de nuestros maridos tenía fantasías con el trío"

Las Trillizas de Oro pasaron por el programa radial Agarrate Catalina y se despacharon con una revelación: "Nunca dijimos esto, pero cuando uno de nuestros maridos no nos conocía, iba al cine y antes de las películas pasaban una de nuestras publicidades. Muchos años después confesó que dijo "qué trío que me haría con las tres", pero ahora se lo proponemos y no quiere".



Por otro lado, fueron consultadas por el trato que tenían con el cantante, Julo Iglesias, luego de los polémicos dichos: "Nunca se insinuó con nosotras. De hecho les decía a nuestros maridos cómo habían traspasado la barrera de la familia. Nos trataba de compañeras, pero igualmente tenía una cantidad de minas alrededor. Hacían cola para verlo".