A Julián Serrano le preguntaron si volvería con Oriana Sabatini: Su respuesta

Pese a que Julián Serrano se mostró muy feliz con Malena Narvay, su excompañera de elenco en la tira Quiero vivir a tu lado (que se emitió en 2016) y luego de que su exnovia Oriana Sabatini revelara estar muy bien en temas de amor, el youtuber sorprendió con sus declaraciones.



En una nota que brindó para eltrecetv.com, el actor fue indagado acerca de si le influía que la mujer con la que salió durante 3 años haya vuelto a apostar al amor: "Sí, me influye. De hecho estoy todo el tiempo pendiente de cómo le va cuando toca, o dónde se va a presentar, o las fotos que sube a las redes. . . claro, yo no quedé dolido (se ríe)", remarcó.



"A Sabrina, que fue mi primer amor, le tengo un montón de aprecio. Y a Ori también. Para mí, cuando amás a alguien no es 'te amo ahora y después no me importa tu vida'. Si amo a alguien, quedó conectado con esa persona para siempre", agregó.



Pero la respuesta más significativa se dio cuando le preguntaron al entrevistado si habría alguna posibilidad de que más adelante retome la pareja con Oriana: "Y. . . quizás sí. Todo esto lo hablo también con Malena. Ella a veces me dice que echa de menos a su ex. Es estúpido decirle 'no quieras más a tu ex' o 'no pienses más en tu ex'. La verdad que con mi novia tenemos una relación súper sana y hablamos de todo. Quizás la noto un poco mal y le pregunto '¿esa canción te hizo acordar a tu ex, no?'. Y lo hablamos y le pregunto si le gustaría verlo para ver que siente. No es todo tan abierto en el sentido de 'hacé lo que quieras con tu ex', pero saber si le quiere mandar un mensaje o preguntarle cómo está", cerró, sin tapujos

Fuente: Ciudad