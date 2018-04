"Hay una persona que admiro muchísimo", reveló Luciana Salazar

Después de ocho años de amor, con varias idas y vueltas, a principio de marzo Luciana Salazar (37) y Martín Redrado (56) comunicaron en sus respectivos Twitter el fin de la pareja, con el mismo mensaje. "Hace dos meses reiniciamos nuestra relación con @martinredrado, pero no resultó. Ya no hay más amor de parte de ambos, por lo tanto, es definitivo", decía el tweet con el que le ponían punto final al noviazgo.



Cada uno por su lado, la actriz enfocó su energía en Matilda, su hija de tres meses y medio que llegó a su vida a través de la subrogación de vientre. Sin embargo, en la entrevista que le dio a Ciudad, manifestó que está abierta a enamorarse.



"Yo siempre estoy lista para el amor. Igual, no busco un padre para mi hija, para nada. Es mi hija... Fue muy difícil tomar la decisión de tener a mi hija así", manifestó Salazar, tras dar vuelta la página amorosa con el economista. Y afirmó: "No me arrepiento de nada de lo que hice por amor".



Cuando se indagó si quería mandar un mensaje de amor a alguien, ella jugó al misterio: "Hay una persona que admiro muchísimo, me parece una persona muy culta".



¿Nuevo amor en puerta?