Picante respuesta de Jimena Barón a quienes la acusaron de retocar sus fotos

??u???d ?????. . . Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el Abr 4, 2018 at 5:13 PDT

Además de los desopilantes monólogos y el humor que le imprime a sus publicaciones en las redes, Jimena Barón no pasa por alto los comentarios que logran correrla de su eje... como por ejemplo, ¡cuando la acusan de usar Photoshop en las fotos que comparte!Dueña de una belleza imponente, la actriz y cantante recibe miles de corazoncitos con las postales que sube a su cuenta de Instagram. Sin embargo, en una de las últimas -en la que se la ve de cuerpo entero y en ropa interior- también cosechó algunas críticas.En medio de los posteos, varios seguidores señalaron que la cintura de la expareja de Juan Martín del Potro estaba digitalmente retocada. Y lejos de esquivarle al tema, Jimena decidió despejar las dudas: "La foto es con huji (un aplicación que permite crear efectos en las capturas). Tiene CERO edición. La luz esa hizo un efecto donde parece más pequeña la cintura. Díos mío. FIN", remarcó, tajante.A esa imagen le llegaron comentarios que hablaban de un supuesto uso de retoques digitales, dando a entender que "no era real". A los que ella respondió: "estoy en el gym en este mismo momento, no hay fórmula secreta, me rompo el cu...".